الرئيس الإندونيسى يدعو زعيمى الكوريتين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

(أ ش أ)

دعا الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، زعيمى كوريا الشمالية والجنوبية رسميا لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 2018 فى جاكرتا الشهر المقبل، وفقا لما ذكره مسؤول حكومى إندونيسى اليوم الأحد.



وقال سكرتير مجلس الوزراء الإندونيسي، برامونو انونج، لوكالة انباء كيودو إن خطابات دعوة رسمية أرسلت إلى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون والرئيس الكورى الجنوبى مون جى إن يوم الجمعة.



وقال برامونو إنه لم يتم الرد حتى الآن على قبول الدعوات، وستقام دورة الألعاب الآسيوية التى تعتبر ثانى أكبر حدث متعدد الرياضات فى العالم بعد الأولمبياد فى الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر فى جاكرتا.

وفى حفل الافتتاح، من المتوقع أن يجتمع 100 مندوب من كلتا الكوريتين تحت راية واحدة، ومن المتوقع أن تشغل الأغنية الشعبية الكورية "أريرانغ" ، النشيد غير الرسمى لكوريا، فى احتفالات كلما فاز أى فريق مشترك.

كما وافق المجلس الأولمبى الآسيوى على اقتراح من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية حول تشكيل فرق مشتركة فى كرة السلة النسائية والتجديف ورياضة ركوب الكنو.

وتعد إندونيسيا واحدة من عدد قليل من الدول ذات العلاقات الطويلة مع بيونج يانج، التى تصل إلى الصداقة بين الرئيس الأندونيسى السابق سوكارنو وزعيم كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، جد الزعيم الحالي.

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