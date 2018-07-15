الخطوط الأردنية تعلق الرحلات إلى مدينة النجف العراقية بسبب الوضع الأمنى

رويترز

أعلنت شركة الخطوط الملكية الأردنية، تعليق أربع رحلات أسبوعيا إلى مدينة النجف العراقية بسبب الوضع الأمنى هناك.

وذكرت شركة الخطوط الملكية الأردنية فى بيان اليوم الأحد، أنها علقت أربع رحلات أسبوعيا إلى مدينة النجف العراقية بسبب الوضع الأمنى فى مطارها.

وقالت الشركة إن النجف أصبحت تاسع وجهة فى المنطقة - من الموصل فى العراق إلى عدن وصنعاء فى اليمن - التى تعلق الرحلات إليها فى السنوات القليلة الماضية جراء الاضطرابات.

وكانت النجف ضمن مدن فى جنوب العراق شهدت احتجاجات بسبب تردى مستوى الخدمات ومزاعم عن فساد حكومي.

وفى وقت سابق، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، السبت، إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية حتى إشعار آخر، بسبب الظروف الأمنية الحالية فى مطار النجف الدولى.



وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية - فى بيان لها- "إنها ستقوم إما بتغيير الحجز لرحلات طيران أخرى متجهة إلى النجف، أو إعادة التذاكر بدون أى رسوم على العملاء، معربة عن شكرها للجميع على تعاونهم وتفهمهم".



وكانت السلطات العراقية قد أعلنت أمس الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من مطار النجف مؤقتا بعد اقتحام متظاهرين عراقيين للمطار، احتجاجا على تردى الخدمات فى البلاد وعدم وجود فرص عمل.