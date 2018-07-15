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التعليم: 18 يوليو أول يوم لإطلاع طلاب الثانوية المتظلمين على كراسة الإجابة

الأحد، 15 يوليه 2018 10:58 ص
التعليم: 18 يوليو أول يوم لإطلاع طلاب الثانوية المتظلمين على كراسة الإجابة طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأربعاء 18 يوليو الجارى كأول يوم لإطلاع طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم، للاطلاع على كراسة الإجابة وكتابة الملاحظات التى يرغب فيها الطالب.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك شروط للاطلاع على كراسة الإجابة منها أن الاطلاع يبدأ فى التاسعة صباحا وينتهى فى الواحدة ظهرا ومن يخالف ذلك يلغى اطلاعه على أن يطلع الطالب على صورة من كراسة الإجابة وليست الأصل. 
 
وبدون الطالب ملاحظاته إذا تأكد أن أجزاء من الإجابة لم يتم تقديرها عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها أو وجود خطأ فى جمع الدرجات سواء فى الأسئلة نفسها أو فى المراية الخاصة بكراسة الإجابة على أن يوقع الطالب شخصيا على صورة كراسة الإجابة ويتابع مندوب لجنة النظام والمراقبة فى المديرية التابع لها لمعرفة نتيجة الإطلاع. 
 
 

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