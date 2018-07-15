التعليم العالى تعلن قائمة بـ17 كلية جديدة تدخل التنسيق لأول مرة

أعلنت وزارة التعليم العالي، القائمة النهائية للكليات والمعاهد التى ستدخل الخدمة بالتنسيق لأول مرة عام 2018 كالتالى:



• كليتا الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم. • كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف. • كلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور. • كلية الحقوق جامعة بورسعيد. • كلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط. • كلية الطب جامعة السويس. • كلية الآثار واللغات فرع مرسى مطروح جامعة الإسكندرية. • التربية النوعية فرع مرسى مطروح جامعة الإسكندرية. • كلية الآثار جامعة دمياط. • كلية الهندسة جامعة دمياط. • كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنوفية. • كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق. • كلية الآثار جامعة الزقازيق. • الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية جامعة قناة السويس. • المعهد الفنى الصحى جامعة جنوب الوادى. • المعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ .