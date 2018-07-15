التعليم العالى تعلن قائمة بـ17 كلية جديدة تدخل التنسيق لأول مرة

أعلنت وزارة التعليم العالي، القائمة النهائية للكليات والمعاهد التى ستدخل الخدمة بالتنسيق لأول مرة عام 2018 كالتالى:
• كليتا الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم.• كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف.
• كلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور.• كلية الحقوق جامعة بورسعيد.
• كلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط.• كلية الطب جامعة السويس.
• كلية الآثار واللغات فرع مرسى مطروح جامعة الإسكندرية.• التربية النوعية فرع مرسى مطروح جامعة الإسكندرية.
• كلية الآثار جامعة دمياط.• كلية الهندسة جامعة دمياط.
• كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنوفية.• كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق.
• كلية الآثار جامعة الزقازيق.• الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية جامعة قناة السويس.
• المعهد الفنى الصحى جامعة جنوب الوادى.• المعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ .
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