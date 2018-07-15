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التعليم العالى تعلن قائمة بـ17 كلية جديدة تدخل التنسيق لأول مرة

الأحد، 15 يوليه 2018 06:31 م
التعليم العالى تعلن قائمة بـ17 كلية جديدة تدخل التنسيق لأول مرة ارشيفية
وائل ربيعى
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أعلنت وزارة التعليم العالي، القائمة النهائية للكليات والمعاهد  التى ستدخل الخدمة بالتنسيق لأول مرة عام 2018 كالتالى: 

• كليتا الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم.

•  كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف.

•  كلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور.

• كلية الحقوق جامعة بورسعيد.

•  كلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط.

• كلية الطب جامعة السويس.

• كلية الآثار واللغات فرع مرسى مطروح جامعة الإسكندرية.

• التربية النوعية فرع مرسى مطروح  جامعة الإسكندرية.

• كلية الآثار جامعة دمياط.

• كلية الهندسة جامعة دمياط.

• كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنوفية.

• كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق.

• كلية الآثار جامعة الزقازيق.

• الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية جامعة قناة السويس.

• المعهد الفنى الصحى جامعة جنوب الوادى.

• المعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ .

 


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