التحقيق مع شاب هدد حبيبته بنشر صورها الخاصة عبر مواقع التواصل لخطبتها من آخر

كتب أحمد حسنى

تباشر نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، التحقيق مع المتهم " أ. م"، لاتهامه بابتزاز فتاة بنشر صورها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك".

كانت النيابة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم بعد تحرير المجنى عليها محضر بقسم شرطة المرج، تتهمه فيه بابتزازها وتهديدها بنشر صورها الخاصة، بعد أن كانت مرتبطة به وعلمه بخطبته من أخر.

البداية ترجع لتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من " م.ع" 22 سنة، تتهم فيه المتهم " أ.م"كانت على علاقة به، بابتزازها بالحصول على 5 آلاف جنيه، بعد علمه بخطبتها من شاب آخر، وتهديها بنشر صورها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك".