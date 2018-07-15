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الأحد، 15 يوليه 2018 07:53 م
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البدء فى إنارة طريق ترعة حلاوة كفر البطيخ فى دمياط بالجهود الذاتية

الأحد، 15 يوليه 2018 06:26 م
البدء فى إنارة طريق ترعة حلاوة كفر البطيخ فى دمياط بالجهود الذاتية تركيب اعمدة الاناره
دمياط عبده عبد البارى
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بدأت شركة كهرباء دمياط، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ بالمحافظة، فى إنارة طريق ترعة حلاوة كفر البطيخ بالجهود الذاتية.

 

 

وتابع محمود المرسى رئيس مركز كفر البطيخ وقيادات العمل الشعبى بكفر البطيخ بتفقد أعمال زرع الأعمده على طريق ترعة حلاوه كفر البطيخ والتأكد من سلامة زرع الأعمدة الذى تم تحت إشراف شركة الكهرباء ومسئول الإنارة بمركز مدينة كفر البطيخ.

 

 

يأتى ذلك إستجابه لشكاوى  المواطنين المتكررة من عدم وجود إنارة على طريق ترعة حلاوة الذى يعد مدخل من مداخل مدينة  دمياط الجديدة على المنطقة الصناعية وتستخدمه العديد من الأهالى.

 

وشدد المرسى على أهمية المشاركات الشعبية وضرورتها فى وضع خطة التنمية.


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