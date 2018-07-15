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الاستخبارات الأمريكية تؤكد ازدياد القرصنة الرقمية وروسيا فى المقدمة

الأحد، 15 يوليه 2018 03:00 ص
الاستخبارات الأمريكية تؤكد ازدياد القرصنة الرقمية وروسيا فى المقدمة هاكرز - أرشيفية
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس، الجمعة، أن عمليات القرصنة الرقمية التى تستهدف الولايات المتحدة تتزايد باضطراد ولا سيما تلك الآتية من روسيا، فى تحذير يأتى قبل يومين من قمة ثنائية بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين.

وقال كوتس خلال حلقة دراسية فى واشنطن، إن "مؤشرات الانذار هنا، أنها تومض لهذا السبب اعتبر اننا بلغنا مرحلة حرجة".

أضاف ان هذه الهجمات المعادية لا تستهدف فقط تقويض مسار الديموقراطية الأمريكية وانتخابات منتصف الولاية التشريعية التى ستجرى فى نوفمبر، وأوضح ان "الاطراف الروس واطرافا اخرين يحاولون ايضا استغلال نقاط الضعف فى بنانا التحتية الحيوية".

واعتبر المسئول الأمريكى، أن "أسوأ" هؤلاء القراصنة هم الروس والصينيون والإيرانيون والكوريون الشماليون، لكن روسيا هى "من دون ادنى شك الطرف الاجنبى الاكثر عدوانية، وهم (الروس) يواصلون جهودهم الرامية الى تقويض ديموقراطيتنا".

كان روبرت مولر المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016 قد وجّه الجمعة الى 12 عنصرا فى الاستخبارات الروسية تهمة قرصنة حواسيب الحزب الديموقراطي.


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الاستخبارات الأمريكية

القرصنة الرقمية

روسيا

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هاكرز




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