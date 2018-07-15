"الاتصالات العراقية" تعلن تعرض الكابل الرئيسى للانترنت لعمل تخريبى

بغداد(أ ش أ)

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم الأحد، تعرض الكابل الرئيسى لخدمة الانترنت فى المنطقة الجنوبية إلى عمل تخريبى، مما أدى إلى توقف الخدمة بشكل تام .

وقال المتحدث باسم الوزارة حازم محمد على - فى اتصال هاتفى لقناة (العراقية) الإخبارية، أن العمل جار لمعالجة الخلل فى الكابل وتحديدا بمحافظة البصرة وذى قار وميسان، متوقعا إعادة الخدمة خلال الساعات المقبلة .

وشهدت مناطق عدة فى جنوب العراق تظاهرات متفرقة شارك فى كل منها عشرات الأشخاص وتخلل بعضها أعمال عنف.