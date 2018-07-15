"الاتصالات العراقية" تعلن تعرض الكابل الرئيسى للانترنت لعمل تخريبى

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم الأحد، تعرض الكابل الرئيسى لخدمة الانترنت فى المنطقة الجنوبية إلى عمل تخريبى، مما أدى إلى توقف الخدمة بشكل تام .
وقال المتحدث باسم الوزارة حازم محمد على - فى اتصال هاتفى لقناة (العراقية) الإخبارية، أن العمل جار لمعالجة الخلل فى الكابل وتحديدا بمحافظة البصرة وذى قار وميسان، متوقعا إعادة الخدمة خلال الساعات المقبلة .
وشهدت مناطق عدة فى جنوب العراق تظاهرات متفرقة شارك فى كل منها عشرات الأشخاص وتخلل بعضها أعمال عنف.
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