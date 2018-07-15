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الأحد، 15 يوليه 2018 10:56 ص
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"الاتصالات العراقية" تعلن تعرض الكابل الرئيسى للانترنت لعمل تخريبى

الأحد، 15 يوليه 2018 10:41 ص
"الاتصالات العراقية" تعلن تعرض الكابل الرئيسى للانترنت لعمل تخريبى مظاهرات العراق
بغداد(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم الأحد، تعرض الكابل الرئيسى لخدمة الانترنت فى المنطقة الجنوبية إلى عمل تخريبى، مما أدى إلى توقف الخدمة بشكل تام .

وقال المتحدث باسم الوزارة حازم محمد على - فى اتصال هاتفى لقناة (العراقية) الإخبارية، أن العمل جار لمعالجة الخلل فى الكابل وتحديدا بمحافظة البصرة وذى قار وميسان، متوقعا إعادة الخدمة خلال الساعات المقبلة .

وشهدت مناطق عدة فى جنوب العراق تظاهرات متفرقة شارك فى كل منها عشرات الأشخاص وتخلل بعضها أعمال عنف.

 


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