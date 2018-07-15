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الأحد، 15 يوليه 2018 04:09 م
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الآن بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية الأزهرية 2018

الأحد، 15 يوليه 2018 03:47 م
الآن بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 الدكتور عباس شومان أثناء توقيع نتيجة الثانوية العامة
كتب لؤى على
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ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية، منذ قليل، عبر موقع بوابة الأزهر الشريف، عقب اعتمادها فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف فى مشيخة الأزهر.

وتم رفع ونشر النتيجة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالأزهر، وينشر اليوم السابع النتيجة، التى يمكن للطالب الحصول عليها من خلال إدخال اسمه ورقم جلوسه.

وكان قد أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2017/2018، وبلغت نسبة النجاح لهذ العام للقسمين العلمي والأدبي 63.81 %، وبلغت نسبة معاهد الشعبة الإسلامية 92.35%، بينما بلغت نسبة البعوث الإسلامية للمرحلة الإعدادية 22.2% والثانوية 42.6%، في حين بلغت نسبة النجاح في معهد غزة بفلسطين 69%.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا..

 


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عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

بوابة الازهر الشريف

بوابة الازهر الاليكترونية

اعلان نتيجة الثانوية الازهرية

الشهادة الثانوية الازهرية

ظهور نتيجة الثانوية الازهرية

اعرف نتيجة الثانويه الازهرية

نتيجه الثانوية الازهرية




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسين

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