اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث، منها، حصول فرنسا على بطولة كأس العالم 2018، بعد الفوز على كرواتيا، وموافقة مجلس النواب على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة بنكية أكثر من 7 ملايين جنيه، والتحقيق مع المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية، وإلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر بقانون الصحافة الجديد.

فرنسا تتربع على عرش العالم للمرة الثانية فى التاريخ.. "الديوك" تتوج بكأس العالم على حساب كرواتيا

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

سفير أوكرانيا بالقاهرة: 100 رحلة أسبوعية من المدن الأوكرانية لمطارات مصر

البرلمان يوافق على تعديلات قانون تنظيم الصحافة بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81

صور.. القبض على المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية فى الشارع.. الأم تعترف: كل طفل من أب عرفى مختلف

شعبة الدواجن تنفى انتشار البيض الصينى.. تؤكد: إنتاجنا 12 مليار ويكفى للتصدير

ترامب قبل قمته مع بوتين: روسيا والاتحاد الأوروبى والصين "أعداؤنا"

الأرصاد: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة تصل إلى 39 نهاية الأسبوع

مفاجأة.. صور زفاف شيرى عادل ومعز مسعود المتداولة بمواقع التواصل غير حقيقية



