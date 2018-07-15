video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: أغلبية البريطانيين يؤيدون تقنين "القنب" مثل الكحول والسجائر

الأحد، 15 يوليه 2018 05:22 م
استطلاع: أغلبية البريطانيين يؤيدون تقنين "القنب" مثل الكحول والسجائر القنب -أرشيفية
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

أظهر استطلاع للرأى أن أغلبية البريطانيين يدعمون تقنين القنب بحيث يتم بيعه فى متاجر شأنه شأن الكحوليات والسجائر.

وكشف الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة "بى إم جى ريسيرتش" فى صحيفة "الإندبندنت"، أن الأغلبية تدعم إزالة التجريم، وهو أمر من شأنه أن يمنح الشرطة الوقت والموارد للتعامل مع الجريمة الخطيرة.

وجاء الاستطلاع الحصرى بعد أيام من دخول زيت القنب لأول مرة إلى المملكة المتحدة بشكل قانونى، لعلاج صبى مصاب بالصرع.

لكن فى غضون ساعات من علاج الصبى، تم نقل فتاة صغيرة إلى المستشفى ووضعت على أجهزة تبقيها على قيد الحياة فى انتظار الترخيص للحصول على نفس الزيت.

وسئل أكثر من 1500 شخص عما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون "تقنين الحشيش ، بحيث يتم بيعه بشكل قانونى داخل سوق تخضع للتنظيم الحكومى شأنها شأن الكحول والتبغ"، وبوجه عام، أيد 22 % هذه الخطوة بقوة، بينما أيد 29 % ذلك إلى حد ما، وبذلك بلغ إجمالى الدعم 51 %.

وعارض نحو 19 % هذه الخطوة بشدة ، و 16 % ، إلى حد ما ، مما يجعل نسبة المعترضين إلى 35 %، بينما قال 14% إنهم لا يعرفون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة تحذر الشباب من تعاطى "القنب المخدر"..وتؤكد: يدمر المخ ويسبب الوفاة

خفر السواحل اليونانى يضبط سفينة قبالة كريت على متنها 1.3 طن من القنب

تقنين الحشيش

اخبار العالم

بريطانيا

الحشيش فى بريطانيا




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة