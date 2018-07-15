استطلاع: أغلبية البريطانيين يؤيدون تقنين "القنب" مثل الكحول والسجائر

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع للرأى أن أغلبية البريطانيين يدعمون تقنين القنب بحيث يتم بيعه فى متاجر شأنه شأن الكحوليات والسجائر.

وكشف الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة "بى إم جى ريسيرتش" فى صحيفة "الإندبندنت"، أن الأغلبية تدعم إزالة التجريم، وهو أمر من شأنه أن يمنح الشرطة الوقت والموارد للتعامل مع الجريمة الخطيرة.

وجاء الاستطلاع الحصرى بعد أيام من دخول زيت القنب لأول مرة إلى المملكة المتحدة بشكل قانونى، لعلاج صبى مصاب بالصرع.

لكن فى غضون ساعات من علاج الصبى، تم نقل فتاة صغيرة إلى المستشفى ووضعت على أجهزة تبقيها على قيد الحياة فى انتظار الترخيص للحصول على نفس الزيت.

وسئل أكثر من 1500 شخص عما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون "تقنين الحشيش ، بحيث يتم بيعه بشكل قانونى داخل سوق تخضع للتنظيم الحكومى شأنها شأن الكحول والتبغ"، وبوجه عام، أيد 22 % هذه الخطوة بقوة، بينما أيد 29 % ذلك إلى حد ما، وبذلك بلغ إجمالى الدعم 51 %.

وعارض نحو 19 % هذه الخطوة بشدة ، و 16 % ، إلى حد ما ، مما يجعل نسبة المعترضين إلى 35 %، بينما قال 14% إنهم لا يعرفون.