احتجاجات حاشدة فى فنلندا ضد ترامب قبل قمة هلسنكى مع بوتين - صور

وكالات – تصوير رويترز

نظم ناشطون مظاهرة احتجاجية ضد سياسات رئيس أمريكا دونالد ترامب، فى العاصمة الفنلندية، اليوم الأحد، وذلك قبل ساعات من استضافتها اجتماع القمة المقرر بينه وبين نظيره الروسى فلاديمير بوتين.

فيما ذكرت الشرطة الفنلندية أن هذا الحدث سيكون أكبر عمل احتجاجى عشية القمة الروسية الأمريكية، حيث أعلن 2500 مواطن فنلندى فى صفحاتهم على "فيسبوك" عزمهم المشاركة فى الاحتجاج، بينما أظهر 8200 آخرون اهتمامهم بموضوع المظاهرة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويتضمن برنامج الاحتجاجات إلقاء كلمات لمتحدثين من فنلندا وبلدان أخرى، وقال المنظمون: "لا نريد أن نعطل القمة أو نتدخل فيها بأى شكل من الأشكال، نطلب عدم رفع شعارات حزبية أو رموز وطنية، لن نتسامح مع أى تمييز. مظاهرة دون مخدرات وكحول، يجب على جميع المشاركين الالتزام بالقوانين واللوائح الفنلندية".

يذكر أنه من المقرر أن يجتمع رئيسا روسيا والولايات المتحدة فى ضواحى هلسنكى غدا، وينوى فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مناقشة آفاق العلاقات الثنائية والقضايا الراهنة على الأجندة الدولية.



احتجاجات ضد سياسة ترامب



احتجاجات فى فنلندا ضد ترامب قبل قمة هلسنكى مع بوتين



الآلآف فى الاحتجاجات



جانب من الاحتجاجات



جانب من المظاهرات



شخص يرتدى قناع لبوتين



لافتات



متظاهرة تحمل صورة لترامب وبوتين