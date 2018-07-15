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الأحد، 15 يوليه 2018 05:51 ص
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إطلاق سراح ممثل الأمم المتحدة فى الكونغو بعد اختطافه على يد جماعة مسلحة

الأحد، 15 يوليه 2018 05:00 ص
إطلاق سراح ممثل الأمم المتحدة فى الكونغو بعد اختطافه على يد جماعة مسلحة عناصر من جيش الكونغو
نواكشوط أ ش أ
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أفادت صحيفة (الطوارئ) الموريتانية، الأحد، بأن وساطة أممية موريتانية مشتركة أدت إلى إطلاق سراح ممثل الأمم المتحدة فى الكونغو الديمقراطية بعد اختطافة أمس على يد إحدى المجموعات المسلحة الناشطة شرق الكونغو.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز تابع الوساطة بصفة مباشرة، كما عمل وزير الخارجية الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على التنسيق مع الأمم المتحدة حتى نجحت الجهود المشتركة فى إطلاق سراح المبعوث الأممى الموريتانى محمد عبد الله ولد محمد الحسن.

كانت تقارير قد أفادت - أمس - باختطاف مسلحين مجهولين ممثل الأمم المتحدة فى الكونغو كنشاسا محمد عبد الله ولد محمد الحسن أثناء مزاولته للرياضة، رفقة حارسين له فى مدينة (أوفيرا)، شرق الكونغو.

 


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