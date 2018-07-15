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الأحد، 15 يوليه 2018 01:25 م
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إصابة طالب أثناء عبوره خط ترام الرمل بالإسكندرية

الأحد، 15 يوليه 2018 12:00 م
إصابة طالب أثناء عبوره خط ترام الرمل بالإسكندرية ترام الاسكندرية-ارشيفيه
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أصيب طالب بالإسكندرية أثناء عبوره خط ترام الرمل بمنطقة الشاطبى، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى لإصابته بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
 
وكان تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقى باصطدام ترام الرمل بشخص بمنطقة الشاطبى، وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أنه أثناء عبور ا م م  19 سنة طالب مقيم شارع السيدة آمنة دائرة قسم سيدى جابر شريط الترام من مكان غير مخصص لعبور المشاة اصطدم به الترام - المتجه لمحطة الرمل قيادة م ال ع  32 سنة سائق بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية ومقيم أرض المفتى- دائرة قسم أول الرمل مما أدى لإصابته بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
 
وبسؤال والده م م م  51 سنة موظف، اتهم سائق الترام بالتسبب فى إصابة نجله، وتم التحفظ على سائق سائق الترام ، و تم نقل المصاب لمستشفى السلامة الجديدة  للعلاج " لا يمكن استجوابه "، ولم يؤثر ذلك على حركة سير الترام، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة باب شرقى وجارى العرض على النيابة.
 
 
 
 
 
 

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