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الأحد، 15 يوليه 2018 12:41 م
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إحالة مواطن تخلص من صديقه بسبب خلافات مالية بالمرج للجنايات

الأحد، 15 يوليه 2018 12:13 م
إحالة مواطن تخلص من صديقه بسبب خلافات مالية بالمرج للجنايات محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قرر أحمد عاصى، مدير نيابة حوادث شرف القاهرة، تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول للنيابات، بإحالة مواطن إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل آخر بسبب خلافات مالية وقعت بينهم بمنطقة المرج، وتربص المتهم للمجنى عليه.

وقال أمر الإحالة أن المجنى عليه ويدعى "أ.أ"، كان لديه خلافات مالية مع المتهم "م.أ"، تطورت إلى مشادة كلامية بينهم حاول الأهالى التدخل للفض كثيراً، إلا أن المجنى عليه فوجئ بالمتهم بتربص به  أثناء نزوله من بيته، وقام بطعنه بسلاح أبيض "مطواة".

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم المرج أن المتهم تخلص من المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهم، ما جعل المتهم تختمر فى ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه، وتربص له فى أحد الأيام وفور نزوله من المنزل قام بطعنه عدة مرات، ليلقى المتهم مصرعه فى الحال قبل محاولة إسعافه عن طريق الاستغاثة بالأهالى.


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