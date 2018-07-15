إحالة ربة منزل للجنايات استعانت بعشيقها لقتل زوجها بالقطامية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بإحالة ربة منزل وسائق لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوج المتهمة بمساعدة عشيقها المتهم.

نجح رجال مباحث قسم شرطة القطامية، فى كشف غموض العثور على جثة بطريق العين السخنة تجاه القاهرة، حيث تبين من التحريات أن زوجة المجنى عليه وراء التخلص منه بالاشتراك مع سائق، وذلك عقب ارتباطهما بعلاقة غير شرعية.

البداية كانت ببلاغ لقسم الشرطة، بالعثور على جثة بها بعض الإصابات بطريق العين السخنة تجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد ف ر ا" 40 سنة، سائق، مسجاة على ظهرها بجانب الطريق (يرتدى ملابسه كاملة)، وبه إصابات عبارة عن "سحجات حول الرقبة، جرح بالساعد الأيسر"، وبحوزته حافظة نقود وأوراق إثبات شخصيته.

وبسؤال خال المجنى عليه "شحته ع م ح" 51 سنة تاجر خردوات، نفى علمه بملابسات وفاة نجل شقيقته، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الحادث "منى ا ح م" 39 سنة، ربة منزل (زوجة المجنى عليه)، و"أحمد ج ا ع" 29 سنة سائق، لارتباط زوجة المجنى عليه بعلاقة غير شرعية مع الثانى، وتوطدت العلاقة بينهما على إثر قيام المجنى عليه بتشغيل زوجته بالملاهى والبارات الليلية، وقيام المتهم الثانى بتوصيلها لأماكن العمل، فاتفقا فيما بينهما على التخلص منه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمين، أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الثانى بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة غير شرعية بالمتهمة الأولى واتفاقهما على التخلص من المجنى عليه.