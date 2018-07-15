أول الثانوية لمدارس المتفوقين: لما الوزير كلمنى افتكرتها اشتغالة وقلت قشطة

كتب كريم كشك

قال الطالب مينا أول الثانوية العامة لمدارس المتفوقين، أنه رد على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، فى اتصاله له لتهنئته على نتيجته، قال له "قشطة قشطة".

وأوضح مينا، فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان، ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "أنا كنت نايم ساعتها، وافتكرت شخص بيشتغلنى، فقلت للوزير - قشطة، قشطة، وكملت نوم، وعندما استيقظت أخبرت والدتى".

وتابع مينا، عندما بحثت ووالدتى عن معلومات للرقم المتصل به، فلم يجد له أى بيانات موثقة لدى الدليل، مضيفًا أنه شعرت بالقلق الشديد حتى اليوم الثانى وظهور النتيجة رسميًا، مؤكدًا أن رد فعل الوزير خلال المكالمة كان طبيعيًا لاستشعاره منه أنه دخل فى حالة صدمة نتيجة اتصاله به.