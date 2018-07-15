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الأحد، 15 يوليه 2018 09:14 ص
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أمريكية تتشبث بالحياة بعد تعرضها لحادث بشرب ماء ردياتير سيارتها لمدة 7أيام

الأحد، 15 يوليه 2018 08:14 ص
أمريكية تتشبث بالحياة بعد تعرضها لحادث بشرب ماء ردياتير سيارتها لمدة 7أيام حادث تحطم سيارة _ صورة أرشيفية
(رويترز)
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قالت السلطات، إنه تم إنقاذ امرأة من ولاية أوريجون الأمريكية، من قاع جرف ساحلى بكاليفورنيا، بعد اختفائها قبل أسبوع حيث تمكنت من البقاء على قيد الحياة من خلال شرب الماء من رادياتير سيارتها الجيب التى تحطمت.

وقال متحدث باسم قائد شرطة مقاطعة مونتيرى، إن اثنين من المتجولين عثرا على انجيلا هرنانديز(23 عاما)مساء الجمعة بعد أن شاهدا سيارتها الجيب مغمورة جزئيا فى قاع جرف عمقه 200 متر فى منطقة بيج سور.

وحظى اختفاؤها باهتمام واسع النطاق بعد أن شوهدت هى وسيارتها أخر مرة على فيديو كاميرا مراقبة فى محطة بنزين كارميل فى السادس من يوليو على بعد نحو 50 ميلا شمالى الطريق الرئيسى الذى عُثر عليها فيه.

وقال المتحدث إن هذين الشخصين وجدا هرنانديز واعية وتتنفس ومصابة بجرح فى كتفها، وقالت شرطة الطرق السريعة فى ولاية كاليفورنيا فى بيان إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشالها من الجرف ونقلها بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى قريب، وأضافت أنها فى حالة مستقرة ولكن يبدو أنها أصيبت بارتجاج فى المخ خلال التصادم.

وقالت هرنانديز للمحققين إنها انحرفت عن الطريق لتفادى إصابة حيوان فى السادس من يوليو وسقطت فى الجرف ، وقالت شرطة الطرق السريعة إنها ظلت على قيد الحياة "من خلال شرب الماء من رادياتير سيارتها".

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmed

ترجمة الخبر غير صحيحه

لم تشرب من مياه الراديتير بل استخدمت خرطوم الراديتير لشرب الماء من جدول ماء مجاور لمكان السقوط .

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