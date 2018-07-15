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الأحد، 15 يوليه 2018 12:46 م
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بعد قضاء المحكمة بـ1000 جنيه لكل طفل..

أرملة تحرر بلاغا ضد جد أولادها القصر بخطفهم لحرمانها من نفقة الأقارب

الأحد، 15 يوليه 2018 11:29 ص
أرملة تحرر بلاغا ضد جد أولادها القصر بخطفهم لحرمانها من نفقة الأقارب محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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حررت "شادية. ر.أ" بلاغًا بقسم شرطة السيدة زينب، ضد جد أولادها الثلاثة، اتهمته فيها بالتخطيط لخطفهم لحرمانها من تمكينها من شقة الزوجية وميراثها الشرعى من زوجها الراحل منذ عامين ونفقة الأقارب التى أقرتها محكمة الأسرة بزنانيرى بمبلغ 1000 جنيه لكل طفل بعد نشوب صراعات عائلية لإجبارها على منح الوصاية الشرعية على القصر له.

 

وأكدت الأم لثلاثة أبناء فى بلاغها، تعرضها للظلم على يد والد زوجها والعنف والتهديدات من قبله والتى انتهت بقيامه بخطفهم طوال أسبوع ورفض التصريح عن مكان مكوثهم لمساومتها على التنازل عن حقوقها فى الميراث ومنحه الوصاية عليهم وممتلكاتهم.

 

وأضافت: "تخلى عن إنسانيته ومارس العنف ضد الأطفال الصغار وتناسى أنهم أولاد نجله الذى وصاه عليهم قبل وفاته بعد أن أعماه الطمع فى أموال اليتامى، وطوال سنوات زواجى من نجلهم كانوا يكرهونى بسبب زواجه منى خلافا لرغبتهم بالزواج من أحدى فتيات العائلة، لينقموا على بعد وفاته ويحاولوا أكثر من مرة بالتعدى على والتخلص منى وفق للبلاغات التى أقامتها خلال العامين الماضيين".

 

وأضافت شادية: "ووضع يده على مصدر الرزق الوحيد لنا ومنعننا من التصرف وإدارة ممتلكاتنا بالتحايل على القانون وتحريات صافى دخل زوجى وممتلكاته بالتزوير والشهود المؤجرين رغم عائد المشروع الذى تركه زوجى الذى يبلغ ملايين".


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