15 طلب إحاطة بالبرلمان بشأن مياه الشرب والصرف الصحى.. تعرف عليها

كتب - هشام عبد الجليل

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، 15 طلب إحاطة جميعها بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف محافظات الجمهورية، وفيما يلى نستعرض هذه الطلبات بالتفصيل:

- طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين صلاح الحصاوى، ومحمد خليفة، بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحى لبعض القرى بمحافظة الغربية.

- طلب إحاطة بشأن عدم إدراج تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة المطرية ــ دقهلية، رغم الاعتماد المالى للمشروع.

- طلب إحاطة بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية الطبايخة بالسنبلاوين ــ الدقهلية.

- طلب إحاطة بشأن تلوث مياه الشرب وانقطاعها المستمر عن دائرة بولاق الدكرور ــ الجيزة.

- طلب إحاطة بشأن عدم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية منيــل السلطان ــ البحيرة، رغم الانتهاء منه.

- طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد الحسينى، بشأن إنشاء وتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بأعمال الصرف الصحى بنطاق حى بولاق الدكرور ــ الجيزة.

- طلب إحاطة بشأن تردى وسوء حالة البنية التحتية لدائرة بولاق الدكرور ـ الجيزة.

- طلب بشأن انقطاع المياه عن أحياء العمرانية والهرم والطالبية وبولاق الدكرور بالجيزة.

- طلبات بشأن عدم تطوير الصرف الصحى ببعض المناطق بالزاوية الحمراء، ومعاناة بعض المناطق بالزاوية الحمراء من مشاكل الصرف الصحى.

- طلب بشأن موقع محطة رفع الصرف الصحى لقرية كوم أبو شبـل ــ مركز أبنوب ــ أسيوط.

- طلب بشأن عدم الموافقة على توفير قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة لإنشاء محطة مياه بقرية سافولا لخدمة مجلس قروى شلقام ــ المنيــا.

- طلب بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية الجبلاء، مركز قنـا.

- طلب بشأن عدم توصيل المرافق بالعمارات التى قامت الدولة ببنائها بقرية عرب العطيات البحرية ــ مركز أبنوب ــ محافظة أسيوط.