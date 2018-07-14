وكيل الشباب بالبحيرة: المحافظ ستكرم فريق مركز الفنون لفوزه بمهرجان الموسيقى التراثى

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أهمية رعاية الموهوبين فى فريق الكورال والموسيقى ضمن مركز الفنون الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، للحفاظ على المستوى الفنى والإبداعى الذى مكنهم من الحصول على المركز الأول على مستوى الوطن العربى.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، فى تصريحات خاصة، أن فريق الكورال والموسيقى بمركز الفنون بالمديرية حصل على المركز الأول ممثلًا عن جمهورية مصر العربية بمهرجان الموسيقى والغناء التراثى للشباب العربى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة عاصمة الشباب العربى والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى قامت بتنظيمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت شعار "حلم واحد - هدف واحد" على مسرح وزارة الشباب بالقاهرة.

وأضاف خضر أن البحيرة حصدت المركز الأول وجاءت، مملكة البحرين فى المركز الثانى، فيما جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز الثالث، وحصد المركز الرابع الجزائر، وجاءت المملكة العربية السعودية فى المركز الخامس.

وأكد خضر أن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة فور علمها بفوز الفريق بالمركز الأول على مستوى الوطن العربى قررت تكريم أعضاء الفريق، واستقبالهم بمكتبها صباح الغد الموافق السبت 14 من الشهر الحالى.

يذكر أن مهرجان الموسيقى والغناء التراثى للشباب العربى أقيم خلال الفترة من (5 إلى 12) يوليو الحالى، بمشاركة كل من مصر والسودان والعراق والسعودية وجزر القمر والجزائر وتونس والبحرين، والأردن.