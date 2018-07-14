وفاة رئيس مدينة المحمودية إثر أزمة قلبية مفاجئة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل

توفى، اليوم، المحاسب حسنى محمود رئيس مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وغادر جثمان الفقيد مدينة المحمودية إلى موطنه الأصلى بقرية أبو مساعد بعد كفر داوود الخطاطبة بمحافظة المنوفية، حيث رافق الجثمان عدد من الموظفين والأهالى ومندوبين عن الديوان العام بالمحافظة.

يذكر أن وزير التنمية المحلية كان قد أصدر قرارا فى نوفمبر من عام 2016 بتعيين حسنى محمود محمد مساعد رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، كما تقلد العديد من المناصب كان آخرها رئيسا للمدينة المحمودية.