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السبت، 14 يوليه 2018 07:40 ص
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وزير الصحة التايلاندى: أطفال الكهف يغادرون المستشفى نهاية الأسبوع

السبت، 14 يوليه 2018 07:12 ص
وزير الصحة التايلاندى: أطفال الكهف يغادرون المستشفى نهاية الأسبوع فريق انقاذ اطفال الكهف
تشيانج راى (رويترز)
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قال وزير الصحة التايلاندى بياساكول ساكولساتايادورن، اليوم السبت، إنه سيتم السماح للأطفال الاثنى عشر الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه فى شمال تايلاند بمغادرة المستشفى هذا الأسبوع.

وتم إخراج آخر مجموعة من فريق (وايلد بورز) التايلاندى لكرة القدم المؤلف من 12 فردا ومدربهم من كهف تام لوانج قرب الحدود مع ميانمار مساء الثلاثاء بسلام فى نهاية عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر مما أشاع ارتياحا وفرحة على مستوى العالم.

وقال بياساكول للصحفيين إن هؤلاء الأطفال ومدربهم يتماثلون للشفاء بدنيا ونفسيا وسيُسمح لهم بمغادرة المستشفى يوم الخميس، وأضاف" علينا إعداد كل من الأطفال وأسرهم للاهتمام الذى سيحاطون به عند مغادرتهم".

 


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