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وزير الآثار: 53 متحف بدون "لوجو".. ومسابقة لتحديد "شعار" المتحف الكبير

السبت، 14 يوليه 2018 10:02 م
وزير الآثار: 53 متحف بدون "لوجو".. ومسابقة لتحديد "شعار" المتحف الكبير الدكتور خالد العنانى وزير الآثار
كتب محسن البديوى
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قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إنه تم نقل 44 ألف تمثال إلى المتحف المصرى الكبير منهم 4400 من مجموعة توت عنخ آمون، وتم ترك بقية المجموعة داخل المتحف المصرى بالتحرير حتى يستطيع السائحون رؤية جزء من آثار توت عنخ أمون.

 

وأضاف وزير الآثار فى تصريحاته تليفزيونية على قناة " إكسترا نيوز"، أن الدرج العظيم سيكون به 87 تمثالًا ضخمًا، وتم نقل مجموعة من تلك التماثيل على رأسها تمثال رمسيس، وتمثال أمنحتب الثالث، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمتحف الكبير تصل لـ 50 ألف قطعة أثرية.

وعن الجدل الذى آثاره "لوجو" المتحف المصرى الكبير، قال: "يوجد 53 متحف بمصر بلا لوجو، بخلاف المتحف الكبير ومتحف التحرير الذى تم وضع شعاره الخاص به عام 2002".

وتابع :"شعار المتحف الكبير تم وضعه للمرحلة الأولى ويشمل المادة الدعائية، ولكن عند الافتتاح النهائى سنعلن عن مسابقة خاصة لشعار المتحف الكبير، كما نتمنى مشاركة كل النقابات والفنانين فى وضع تصميم لـ 53 متحف فى مصر".


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وزير الاثار

المتحف الكبير

المتاحف المصريه

خالد العنانى




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