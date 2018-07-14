نيابة كفر شكر تحبس 3 ذئاب بشرية 4 أيام لاتهامهم بخطف واغتصاب ربة منزل

القليوبية نيفين طه

قررت نيابة مركز كفر شكر برئاسة المستشار أحمد الكاشف رئيس النيابة حبس ثلاثة ذئاب بشرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خطف واغتصاب ربة منزل، أثناء استقلالها توك توك من قرية الشقر لتوصيلها إلى منزلها بقرية كفر الشهاوى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا يفيد أنه أثناء استقلال "ياسمين. م" 23 سنة ربة منزل (مطلقة) "توك توك"، من قرية الشقر متجهة إلى مسكنها بقرية كفر الشهاوى، فى الطريق قام السائق بالاتصال بشخصين آخرين واصطحبها عنوة بجوار محطة صرف صحى، حيث كان فى انتظارهما الشخصين الآخرين وقاموا جميعا بالتعدى عليها جنسيا كرها عنها.

وتمكن الرائد محمود غزال معاون أول مباحث كفر شكر من تحديد مرتكبى الواقعة، وضبطهم وهم "سعيد. أ. ق"، "محى. أ. ع"، "محمد. س.ع" طالب بالصف الأول الثانوى الأزهرى وجميعهم من مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم ضبط المركبة التوك توك والتحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.