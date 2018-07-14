نيابة السويس تقرر تجديد حبس سيدة لسرقتها سيارة زوجها بمساعدة عشيقها

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، تجديد حبس سيدة واثنين من العاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة سيارة زوج السيدة، واعترف المتهمون بقيامهم بارتكاب الجريمة ووجود علاقة غير شرعية بين السيدة وأحد المتهمين المضبوطين، وأنها من قامت بسرقة مفتاح سيارة الزوج.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين من المواطن "أ . غ" بسرقة سيارته، وأنه قام بدفع مبلغ مالي 20 ألف جنيه لإعادتها.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم علي جابر رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين والنقيب مازن مؤنس والنقيب أحمد عز العرب والنقيب عبدالرحمن زكي، تبين ان وراء التخطيط لسرقة السيارة والأموال هي " هـ . أ " زوجة مالك السيارة، وأنها علي علاقة مع " ص . ع " عاطل الذي استعان بصديقه " أ . خ " لسرقة السيارة، وان السيدة قامت بسرقة مفتاح سيارة زوجها.

وبالقبض علي المتهمين الثلاثة، اعترفوا أنه توجد علاقة غير شرعية بين الزوجة والمتهم " ص . ع " وأنها علي خلاف مع زوجها بسبب مصاريف المنزل والانفاق علي أطفالهم الثلاثة، وأنها اتفقت مع عشيقها علي قيامها بسرقة مفتاح السيارة ثم قام عشيقها بسرقة السيارة ليلا وقاموا بعد الحادث بيومين بالاتصال بالزوج وطلبوا 20 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، وكان صديق عشيق الزوجة يتولى عملية الاتصال بالزوج.

وقام الزوج مالك السيارة بترك المبلغ المالي لهم بأحد المناطق السكنية كما طلبوا وذهب لإعادة سيارته من طريق السويس – الإسماعلية بعد ترك اللصوص للسيارة بالطريق.