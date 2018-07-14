ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة السويس

السويس - سيد نون

حصل "اليوم السابع" على كشوف أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة السويس فى شعبة الأدبى والعملى رياضية وعلوم.

وحصلت الطالبة ياسمين السيد محمود عبده على المركز الأول فى الشعبة الأدبية بمجموع 404، بينما حصل الطالب محمد يوسف سعد محمد إسماعيل على المركز الأول فى شعبة علمى رياضيات بمجموع 407، بينما حصل الطالب أحمد الهامى محمد حسين على المركز الأول فى شعبة علمى علوم بمجموع 404.5.

وأشاد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بنسبة النجاح ومستوي طلاب السويس.











