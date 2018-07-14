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سيكون بها كل أنواع السكن..

نائب وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هى أول مدينة سكنية ذكية فى مصر

السبت، 14 يوليه 2018 12:00 ص
نائب وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هى أول مدينة سكنية ذكية فى مصر الدكتور خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات، إنه تم الانتهاء من الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن التسليم خلال عام، لحين الانتهاء من كافة المرافق والخدمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى أسامة كمال، أنه يتم طرح 2048 وحدة فى المرحلة الأولى، مختلفة المساحات وبأساليب سداد مختلفة، من "الكاش"، أو على 3 أو 5 أو 7 سنوات، ليكون بحسب الأسلوب الأمثل للعميل، وعلى ضوئه يتم سداد المقدمات.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أنه لأول مرة يكون الحجز إلكترونى، والحرية فى اختيار الوحدة، "رقم العمارة والدور والشقة" موضحاً أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون أول مدينة سكنية ذكية فى مصر.

وذكر أنه سيكون هناك وحدات إسكان اجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 180 ألف فدان، وسيكون فيها كل أنواع السكن، مردفاً:" العاصمة فى منطقة مميزة، وحولها كل المدن وأقرب مدينة لها مدينة بدر، حوالى 7 كليو بالقرب منها، وهناك وحدات كثيرة متاحة للسكن، وعندنا كل أنواع السكن يكاد يكون متوفر سواء فى العاصمة أو بجانبها".

 


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