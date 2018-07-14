موجز 10 مساء.. القبض على المتهمين بإلقاء جثث الأطفال الثلاثة فى المريوطية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قالت مصادر أمنية، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة تمكنت بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام من ضبط المتهمتين بإلقاء جثث 3 أطفال بمنطقة المريوطية فى الشارع، بالإضافة إلى القبض على عامل تربطه بهما علاقة أسرية.

تظاهر عشرات اليهود، فى مدينة تل أبيب المحتلة، ضد مشروع قانون "الدولة اليهودية" الذى أعده الكنيست الإسرائيلى، ويعتبر إسرائيل الدولة القومية لليهود فقط، وليس لليهود وجميع مواطنيها، كما ينص إعلان الاستقلال.

قال الفنان وليد فواز، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" تعليقا على البوست الذى نشره منذ قليل بانفصاله عن الفنانة مى سليم، بعد زواجهما الذى لم يستمر لأكثر من شهر، أن الانفصال حتى الآن لم يتم بشكل رسمى ولم يحدث طلاق، وفى حال أن تم الانفصال رسمياً سيخرج بياناً للجمهور.

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن المتهمين بالتخلص من جثث 3 أطفال بمنطقة المريوطية، لجئوا إلى جزيرة الوراق للاختباء بأحد المنازل بها، عقب شعورهم باقتراب رجال المباحث من الكشف عن هويتهم.

قال الدكتور أحمد محيى، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أن ما تبقى من مصابى حادث قطار البدرشين هم 13 حالة فقط، لتلقى العلاج.

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على تعاطيها مع الجهود المصرية، معلنة موافقتها على الهدوء فى غزة على أن يلتزم الاحتلال بوقف العدوان وغاراته على القطاع.

قال السفير الفرنسى لدى القاهرة، أن فرنسا تريد تقديم المساعدة فى المشروعات الكبرى التى تقوم بها مصر حاليًا، ويأتى هذا من العلاقة الطيبة ما بين البلدين، والتى تمتد منذ أكثر من قرنين من الزمان.

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن المتهمين بالتخلص من جثث 3 أطفال بمنطقة المريوطية، لجئوا إلى جزيرة الوراق للاختباء بأحد المنازل بها، عقب شعورهم باقتراب رجال المباحث من الكشف عن هويتهم.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيكون هناك دراسة لما حدث للمنتخب الوطنى بمونديال روسيا 2018، وتابع: "سيكون هناك دروس مستفادة سيتم تلافى السلبيات".

قال القيادى فى حركة الجهاد بغزة داوود شهاب، أن اتصالات مكثفة حدثت خلال الساعتين الماضيتين للتوصل لاستعادة الهدوء، مؤكدًا أن حركته أعادت بإيجابية مع الوساطة المصرية.

أعلن أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى لمترو الأنفاق، عودة حركة القطارات بالخط الأول من حلوان إلى المرج بكامل طاقته بعد إصلاح العطل الكهربى بمحطة الشهداء.

فى تطور كبير بقضية الدكتور خالد منتصر والإعلامى طارق نور مالك قناة القاهرة والناس، أكدت مصادر مقربة من "نور" أن ما تم تداوله بخصوص هذه القضية يفتقد للكثير من التفاصيل المهمة التى قد تقلب الموازين رأسا على عقب، وأضافت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها أن وقائع القضية الحقيقية تختلف كثيرا عما تم تداوله فيها، فصحيح أن "نور" تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور خالد منتصر، لكن ليس بسبب رأيه فى حلقة الإعلامية بسمة وهبى والشيخ عبد الله رشدى كما قال البعض، وإنما بسبب قائمة كبيرة من الاتهامات والشتائم التى ساقها "منتصر" على مدار أربع سنوات كاملة.