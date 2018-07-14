موجز أخبار 6 مساء.. حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عمال بالمحطة 4 أيام

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها قرار النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سائق قطار المرازيق، ومساعده و5 من العاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكشفت معاينة النيابة لموقع الحادث عن وجود تلفيات بعدة عربات تابعة للقطار المتضرر جراء الحادث، تنوعت ما بين تهشم فى الزجاج الداخلى والخارجى، وصدمات فى الجسم المعدنى للقطار، وتناثرت قطرات من دماء المصابين بمحيط الحادث وتحديدا بالقرب من العربات الخلفية المتضررة جراء الواقعة..وفيمايلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سائق قطار المرازيق، ومساعده و5 من العاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكشفت معاينة النيابة لموقع الحادث عن وجود تلفيات بعدة عربات تابعة للقطار المتضرر جراء الحادث، تنوعت ما بين تهشم فى الزجاج الداخلى والخارجى، وصدمات فى الجسم المعدنى للقطار، وتناثرت قطرات من دماء المصابين بمحيط الحادث وتحديدا بالقرب من العربات الخلفية المتضررة جراء الواقعة.

وقال مصادر قانونية، إنه تم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة، والمصابين الذين يعانون من إصابات طفيفة، وجاءات أقوالهم لتؤكد، انه قبل الحادث بدقائق شعروا باهتزاز سريع فى العربات، وانحرف القطار بسرعة رهيبة، مما أسفر عن سقوط العربات، وتدافع الركاب وسقوطهم فوق بعضهم البعض، مما أسفر عن وقوع الإصابات بينهم.

قال المهندس حسن توفيق، المتحدث الرسمى للهيئة القومية للأنفاق، إن التكلفة الكاملة للمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق حتى انتهاءها تصل إلى 100 مليار جنيه.

وعن المرحلة الرابعة للمترو، أوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن التشغيل التجريبى للمرحلة نهاية شهر سبتمبر المقبل على أن يتم افتتاح المرحلة فى نهاية ديسمبر المقبل، مبينا أن المرحلة الرابعة مكونة من محطات "هارون وهليوبوليس وألف مسكن ونادى الشمس"، ثم يتجه المترو على جسر علوى إلى محطة النزهة ومحطة هشام بركات بشارع جسر السويس.

رفعت وزارة الموارد المائة والرى، حالة الطوارىء ببعثة الرى المصرى فى السودان، استعداداً لموسم الفيضان السنوى الذى يبدأ فى السودان فى شهر يوليو، ويسجل الارتفاع فى منسوب المياه أمام السد العالى أوائل أغسطس من كل عام.

قالت الحاصلة على المركز الأول مكرر بالثانوية الازهرية هاجر محمود يوسف السيد ، الطالبة بمعهد فتيات طناح، بمنطقة الدقهلية الأزهرية والتي حصلت على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، أنها تفاجأت باتصال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإبلاغها بالحصول على المركز الأول بنسبة 100%.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، مراسم افتتاح وبدء التشغيل التجريبى الجزئى لنفق النهضة بالجيزة.

توافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكنور محمد معيط وزير المالية على إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادى "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة.

قال الطالب محمد حسام حسن حافظ الباشا، الطالب بمعهد سبك الأحد، منطقة المنوفية الأزهرية الذى حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، المركز الأول مكرر، أنه تفاجأ باتصال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، وأبلغه بالحصول على 100% بالثانوية الأزهرية.

نشرت صفحة الفراعين نيوز عبر فيس بوك، صورة تظهر الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، خلال دفاعه عن توفيق عكاشة فى قضية تزوير شهادة الدكتوراه.

أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم مؤسس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن الكونجرس الأمريكى يتجه إلى إدراج جماعة الإخوان فى قوائم الإرهاب.

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء صندوق مصر، حالة من الجدل بين النواب والحكومة بشأن إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم.

قضت دائرة إرهاب الشرقية، اليوم، بالسجن المؤبد لـ24 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ومعاقبة 3 آخر ين بالسجن 3 سنوات مشدد، لتحريضهم على العنف، بدائرة قسم أول الزقازيق، والانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف وحيازة منشورات تحريضية.

حصلت اليوم السابع على أسماء الطلبة الأوائل على الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية والذين جاءت أسماؤهم كالتالى:

أعلن الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم السبت، عن خروج 3 حالات من مصابى حادث قطار المرازيق، مشيراً إلى أن الحالات التى مازالت بالمستشفيات حتى الآن هم 13 فقط وجميعهم حالتهم مستقرة.

ينشر "اليوم السابع"، المواعيد التنظيمية لإدخال رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، التى من المقرر أن تنطلق بعد غد الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، على مدار الـ 5 أيام المخصصة .