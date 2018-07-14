مناقشة 45 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين بكفر الشيخ

ناقش المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 45 شكوى وطلب للمواطنين في اللقاء الأسبوعي بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلس النواب، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.، تنفيذًا لتكليفات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بالحل العاجل والفوري لشكاوى المواطنين، والتواصل معهم.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطن م.م.م الموافقة على إعادة فتح مستشفى الزهراء بمركز دسوق، والتماس المواطنة "هـ.م.م" الموافقة على توفير درجة مالية لنقلها من محافظة الغربية لمحافظة كفر الشيخ، والتماس المواطن "خ.س.س" الموافقة على تحويل أبنائه من مدرسة الناصر الرسمية للغات ببورسعيد لمدرسة اللغات بكفر الشيخ، والتماس المواطنة "ن.م.ر.ج" الموافقة على انتدابها او نقلها من محافظة مرسى مطروح إلى محافظة كفر الشيخ نظراً لظروفها العائلية، والتماس المواطنة "ف.أ.ع.أ.ل" الموافقة على تجديد أجازتها بأنها تعمل بالخارج، والتماس المواطن "أ.م.خ" الموافقة على إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة للتضامن الاجتماعي بسيدي سالم، والتماس المواطن "ع.أ.ح.ع.أ" الموافقة على تبديل الشقة المتقدم إليها إلى بلطيم، بالإضافة إلى طلبات ترخيص أكشاك بكفر الشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث السكرتير العام المساعد، عدد من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الأخر إلى جهات الاختصاص، بالإضافة إلى تواصل رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

جدير بالذكر أن محافظ كفر الشيخ، كلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي لحل مشاكل المواطنين بحضور كافة الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على ان يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعي بديوان عام المحافظة.