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مقتل وإصابة 3 أشخاص فى هجوم على نقطة عسكرية بمحافظة صلاح الدين العراقية

السبت، 14 يوليه 2018 03:07 ص
مقتل وإصابة 3 أشخاص فى هجوم على نقطة عسكرية بمحافظة صلاح الدين العراقية عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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 أفاد مصدر أمنى فى محافظة صلاح الدين العراقية، الجمعة، بأن شخصا قتل وأصيب اثنان اخران بهجوم على نقطة عسكرية، تابعة لمنزل النائب الاول لمحافظ صلاح الدين.

وقال المصدر - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا، نقطة عسكرية تابعة لبيت النائب الأول لمحافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب فى منطقة العذية شمال الاسحاقين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين بجروح".

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة امنية طوقت الحادث، وتم نقل المصابين الى مستشفى قريب تلقى العلاج والجثة الى الطب العدلي".

ويأتى هذا فى وقت أفاد فيه مصدر مطلع فى محافظة ذى قار، الجمعة، أن القوات الامنية افرجت اليوم عن المتظاهرين المعتقلين بسبب اعمال الشغب التى اندلعت قرب منزل محافظ ذى قار، بعد منعهم من الدخول.

 


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