مقتل ربة منزل بطلقة خرطوش أثناء هزار مسجل وصديقه بسلاح نارى بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقيت ربة منزل مصرعها بطلقات رش خرطوش، بناحية مركز بلقاس أثناء هزار مسجل وصديقه بسلاح نارى فخرجت منه طلقة أصابتها.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفى المنصورة الدولى بوصول "ليلى م.س" 35 ربة منزل، مصابة برش خرطوش بمنتصف البطن، وتوفيت عقب وصولها.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالكشف جنائياً على المتوفاة تبين سابقة اتهامها فى " 4 " قضايا آداب، وأمكن تحديد القائم بتوصيلها إلى المستشفى ويُدعى خلف 36 سنة سائق، ومقيم " عزبة حسن أبوعامر " بندر بلقاس، له كارت معلومات تحت رقم 5758/13 ج " متنوع " وسبق اتهامه فى " 8 " قضايا "احتجاز ، هتك عرض ، سرقة بالإكراه ، سرقة"، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطه، وبسؤاله قرر أن المجنى عليها كانت صحبة كلاً من "عبد الغفار ع" 30 سنة سمكرى سيارات، ومقيم " عزبة حسن أبوعامر " له كارت معلومات تحت رقم 7094/13 ج " متنوع "، وسبق اتهامه فى " 9 " قضايا ( سلاح نارى ، سرقة ، مخدرات ، آداب )، و"وائل ح" 36 سنة عاطل، ومقيم بقرية " أبوحطبة " دائرة المركز له كارت معلومات تحت رقم 2649/13 ج " متنوع " وسبق اتهامه فى " 6 " قضايا ( ضرب ، سرقة ، هتك عرض سلاح أبيض ، مخدرات)، وأنهم حال مزاحهم باستخدام سلاح نارى " فرد خرطوش " بحوزة الأول خرجت منه طلقة أحدثت إصابتها التى أودت بحياتها.

وأضاف بعلمه بالواقعة من المجنى عليها عقب استدعائها له لتوصيلها إلى المستشفى، وبإرشاده تم الإنتقال إلى مكان الواقعة وتبين وجود آثار دماء وتم العثور على السلاح النارى وفارغ طلقة، وتم التحفظ على المضبوطات ومكان الواقعة على ذمة تصرفات النيابة، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وضبط المتهمان.