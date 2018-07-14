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السبت، 14 يوليه 2018 07:38 م
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مصر تحصد 11 ميدالية فى بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال

السبت، 14 يوليه 2018 06:42 م
مصر تحصد 11 ميدالية فى بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال رفع الاثقال
(أ ش أ)
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نجح المنتخب المصرى للشباب لرفع الأثقال فى حصد 11 ميدالية متنوعة فى بطولة العالم للشباب فى اوزبكستان.

وكان الرباع المصرى محمد هشام فى قد نجح فى حصد ميداليتين خلال منافسات بطولة العالم للشباب المقامة حاليًا فى أوزباكستان، حيث جاء فى المركز الثالث خلال منافسات النطر لوزن تحت 105 كجم، ومنافسات المجموع (الخطف والنطر) لنفس الوزن.

وساهم هشام فى رفع رصيد مصر إلى 11 ميدالية متنوعة فى البطولة حتى الآن بعدما حصد أحمد عاشور فضيتين وبرونزية وحيدة، وسارة سمير (3 ميداليات ذهبية)، وإسراء السيد (ميدالية ذهبية وميداليتان فضيتين(.

 


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