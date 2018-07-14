مصرع ربة منزل غرقا بترعة فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا داخل مياه ترعة بناحية مركز دكرنس، بعد أن انزلقت قدمها أثناء غسيل الأوانى المنزلية.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة بغرق سيدة بمياه ترعة "البحر الصغير" المارة أمام قرية القباب الصغرى - دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها إلى منزل ذويها، وبالفحص تبين أنه حال قيام "أحلام ح. ا" 65 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، بغسل الأوانى على شاطئ الترعة المشار إليها انزلقت قدماها وسقطت بالمياه وتوفيت غرقاً.

وبسؤال شقيقها لم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، كما ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.