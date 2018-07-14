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السبت، 14 يوليه 2018 05:55 م
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مسئول روسى: موسكو قد تشارك فى بناء محطة نووية جديدة ببنجلاديش

السبت، 14 يوليه 2018 04:55 م
مسئول روسى: موسكو قد تشارك فى بناء محطة نووية جديدة ببنجلاديش الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف، اليوم السبت، أن روسيا لا تستبعد إمكانية مشاركتها فى بناء محطة نووية جديدة فى جنوب بنجلاديش.

وقال بوريسوف للصحفيين: "أشار رئيس الوزراء إلى أنهم كانوا يخططون لبناء كتلتين جديدتين فى جنوب بنجلاديش، لذلك أعتقد أن لدينا فرصة لتطوير هذا التعاون"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأشارت "سبوتنيك" إلى أن بوريسوف، والنائب الأول لمدير عام الإدارة التنفيذية لشركة "روس آتوم" ألكسندر لوكشين، شاركا اليوم فى وضع حجر الأساس لبناء المفاعل النووى الجديد فى منطقة بابنا فى جنوب بنجلاديش.

 


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