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المحفوظة بشركة تجارة الجملة..

محافظ سوهاج: اللحوم السودانية المجمدة صالحة للاستهلاك الادمى

السبت، 14 يوليه 2018 04:00 م
محافظ سوهاج: اللحوم السودانية المجمدة صالحة للاستهلاك الادمى فحص اللحوم السودانية المجمدة المحفوظة
سوهاج – عمرو خلف
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شدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،علي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي السلع والمواد الغذائية وأماكن تداول اللحوم وخاصة اللحوم السودانية والمجمدة والتي تباع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح المحافظ فى بيان له،أن مديرية الطب البيطرى قد قامت بالتعاون مع مديرية التموين بشن حملات مكبرة على الاسواق والمحلات التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية والمجازر بنطاق المحافظة ، حيث تم ضبط كميات من اللحوم والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمى ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد تلك المخالفات.

وأضاف الدكتور محمد أبو ضيف مدير عام الطب البيطري فى بيان للمحافظة ، أنه تم وضع خطة شامل لمتابعة المعروضات من السلع واللحوم وخاصة اللحوم السودانية المبردة والتي يتم عرضها وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة وفروعها بالمحافظة.

وأوضح أبوضيف،أنه تم التنسيق مع مديرية التموين وإدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية ، حيث تم الكشف من خلال الدكتور محمد ابو الفتوح طبيب ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية على 14 عجل بإجمالى 3 طن من اللحوم السودانية المبردة وتبين انها صالحة للاستهلاك الآدمية ومحفوظة في درجات التبريد المناسبة،وجارى اعمال المتابعة بصفة دورية للمجازر واللحوم البلدية وخاصة اللحوم السودانية المبردة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات التموينية بأنحاء المحافظة والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة حفاظا على صحة المواطنين.

 

 

 


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