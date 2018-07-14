متظاهرون يقتحمون مكتبين لحزبى الدعوة والفضيلة جنوبى "بابل" العراقية

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ذكر مصدر أمنى عراقى فى محافظة بابل اليوم السبت، أن متظاهرين اقتحموا مكتبين لحزبى الدعوة والفضيلة جنوبى المحافظة.

وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "متظاهرين اقتحموا صباح اليوم، مكتبا لحزب الدعوة ومكتبا لحزب الفضيلة فى مدينة القاسم جنوبى بابل".



وفى السياق ذاته، أضاف المصدر أن "متظاهرين قطعوا جسر الهنود وشارع الإمام على فى مدينة الحلة مركز محافظة بابل".

وكانت العراق قد شهدت خلال الساعات الماضية مظاهرات احتجاجا على سوء الخدمات فى البلاد، ما دفع المجلس الوزارى للأمن الوطنى إلى عقد اجتماع طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى لمناقشة الوضع الأمنى.