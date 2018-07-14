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لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على مصروفات الدراسة بـ"الأهرام الكندية"

السبت، 14 يوليه 2018 10:09 م
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على مصروفات الدراسة بـ"الأهرام الكندية" جامعة الأهرام الكندية
وائل ربيعى
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أعلنت جامعة الأهرام الكندية المصروفات الدراسية للعام الجامعى الجديد 2018/2019.
 
وجاءت المصروفات على النحو التالى: كلية طب الفم والأسنان 60 ألف جنيه للمصريين، و8 آلاف دولار للوافدين، كلية الصيدلة 50 ألف جنيه للمصريين، و6500 دولار للأجانب، كلية الهندسة، 40 ألف جنيه للمصريين، و5000 دولار لغير المصريين.
 
وبلغت مصروفات كلية إدارة الأعمال 30 ألف جنيه للمصريين، و3500 دولار للوافدين، كلية الإعلام شعبة إنجليزية 30 ألف جنيه المصريين، و3500 دولار لغير المصريين، وكلية الإعلام شعبة صحافة 28 ألف جنيه للمصريين، و3000 دولار لغير المصريين.

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المصروفات الدراسية

الاهرام الكندية

الجامعات الخاصة




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