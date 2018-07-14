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قرار بضبط شاب ابتز فتاة وطالبها بـ5 آلاف جنيه مقابل عدم نشر صورها

السبت، 14 يوليه 2018 02:19 م
قرار بضبط شاب ابتز فتاة وطالبها بـ5 آلاف جنيه مقابل عدم نشر صورها الفيس بوك- أرشيفية
كتب كريم صبحى
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حررت فتاة محضر بقسم شرطة المرج، تتهم فيه شابا  كانت مرتبطة به بابتزازها بعدما طلب منها 5 آلاف جنيه، مقابل عدم نشر صورها الخاصة على "الفيس بوك".

البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من "م ع" 22 سنة تتهم فيه شابا كانت مرتبطة به، بابتزازها بالحصول منها على 5 آلاف جنيه، وذلك عقب علمه بخطوبتها من شاب اخر فقرر الانتقام منها وتهديدها بنشر صورها على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس سبوك" .

أمر محمد عرجاوى، وكيل أول نيابة المرج ، بضبط وإحضار المتهم وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

 

 

 

 


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