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قتيلان فى الاحتجاجات المتواصلة بجنوب العراق

السبت، 14 يوليه 2018 01:27 م
قتيلان فى الاحتجاجات المتواصلة بجنوب العراق مظاهرات فى العراق
أ ف ب
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تتواصل الاحتجاجات فى جنوب العراق، اليوم السبت، بعدما امتدت ليلا من محافظة البصرة الجنوبية إلى محافظات مجاورة حيث قتل شخصان بإطلاق نار لم تتضح ظروفه، بحسب مصدر طبى.

وتجمع العشرات فى تظاهرات متفرقة، صباح السبت، بالقرب من حقلى غرب القرنة والمجنون النفطيين فى شمال مدينة البصرة، إضافة إلى اعتصام متواصل أمام ميناء أم قصر فى جنوب المدينة، وأمام مبنى المحافظة فى وسط المدينة، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وتتواصل التظاهرات فى البصرة لليوم السابع على التوالي احتجاجا على البطالة ونقص الخدمات. وازدادت توترا بعد مقتل متظاهر يوم الأحد الماضى.

وارتفع عدد قتلى التظاهرات إلى ثلاثة ليل الجمعة، بعدما توفي متظاهران متأثرين بجروحهما "جراء إطلاق نار عشوائى فى مدينة العمارة" وسط محافظة ميسان الجنوبية، بحسب ما أفاد المتحدث باسم دائرة صحة المحافظة أحمد الكنانى.

 

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