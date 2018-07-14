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فيديو وصور.. إقبال كبير على شواطئ اليوم الواحد بالعين السخنة

السبت، 14 يوليه 2018 04:11 م
فيديو وصور.. إقبال كبير على شواطئ اليوم الواحد بالعين السخنة مصيف - شاطىء - مصيفين
السويس- سيد نون
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أقبل عدد كبير من المواطنين، اليوم السبت، على شواطئ اليوم الواحد فى العين السخنة بالسويس للاستمتاع بمياه خليج السويس، هربا من ارتفاع الحرارة، وسط تواجد مكثف لفرق الإنقاذ البحرى، كما تواجدت شرطة مرور السويس بالطرق السريعة المؤدية إلى الشواطئ.

 
وأنقذت فرق الإنقاذ اليوم 8 من المواطنين تعرضو للغرق فى مياه خليج السويس، وتم إسعافهم.

وتواجد المواطنون بكثافة بشواطئ اليوم الواحد المطلة على خليج السويس والمعروف عنها انخفاض أسعار تذاكر الدخول، وتتراوح من 30 جنيها للفرد الواحد إلى 80 جنيها، ويختلف كل شاطئ عن الآخر فى أسعار الدخول الخاصة بالأفراد حسب الخدمات المتوافرة للمواطنين داخل الشواطئ.

ودفعت قوات مرور السويس بدوريات أمنية بالطريق لمنع التكدس، خاصة مع تواجد سيارات النقل بالطريق، وضبطت 3 سيارات نقل تقوم بالسير عكس الاتجاه فى الطرق المؤدية إلى الشواطئ وضبط السائقين وحرر محاضر لهم.

وقال محمود حمدى، مدير أحد الشواطئ بالعين السخنة: "نحاول باستمرار تحذير المواطنين من السباحة بالأعماق، كما توجد فرق إنقاذ تعمل و تتواجد بالشواطئ باستخدام اللنشات البحرية للتدخل فى أى وقت".

وأوضح اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن السويس من أجل استمرار تواجد فرق الإنقاذ البحرى بالشواطئ للتدخل فى حالة تعرض أى مواطن للغرق.

وأشار محافظ السويس، إلى أنه أصدر تعليمات لمدير إدارة مرور السويس بالتواجد بكثافة بالطرق من أجل الحد من حوادث الطرق بالعين السخنة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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