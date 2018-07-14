video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 02:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سيكون بها كل أنواع السكن..

فيديو.. نائب وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هى أول مدينة سكنية ذكية فى مصر

السبت، 14 يوليه 2018 12:00 ص
فيديو.. نائب وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هى أول مدينة سكنية ذكية فى مصر الدكتور خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال الدكتور خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات، إنه تم الانتهاء من الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن التسليم خلال عام، لحين الانتهاء من كافة المرافق والخدمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى أسامة كمال، أنه يتم طرح 2048 وحدة فى المرحلة الأولى، مختلفة المساحات وبأساليب سداد مختلفة، من "الكاش"، أو على 3 أو 5 أو 7 سنوات، ليكون بحسب الأسلوب الأمثل للعميل، وعلى ضوئه يتم سداد المقدمات.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أنه لأول مرة يكون الحجز إلكترونى، والحرية فى اختيار الوحدة، "رقم العمارة والدور والشقة" موضحاً أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون أول مدينة سكنية ذكية فى مصر.

وذكر أنه سيكون هناك وحدات إسكان اجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 180 ألف فدان، وسيكون فيها كل أنواع السكن، مردفاً:" العاصمة فى منطقة مميزة، وحولها كل المدن وأقرب مدينة لها مدينة بدر، حوالى 7 كليو بالقرب منها، وهناك وحدات كثيرة متاحة للسكن، وعندنا كل أنواع السكن يكاد يكون متوفر سواء فى العاصمة أو بجانبها".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: أصدرنا 317 قرارا وزاريا لمشروعات تتخطى 5 تريليونات جنيه

نائب وزير الاسكان

العاصمه الاداريه الجديده

الاسكان الاجتماعى

اسامه كمال




لا تفوتك
المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة