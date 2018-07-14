فيديو.. محكمة بلجيكية تقضى بالسماح بارتداء البوركينى فى الشواطئ العامة

كتب ــ أحمد علوى

قالت وسائل الإعلام البلجيكية، إن الجدل فى بلجيكا حول ارتداء البوركينى لا يزال قائما، فهناك من يرى أنه يحب حظره وآخرون يرون أنه يجب السماح بارتدائه من باب المساواة بين الجنسين والدين.

وحسب محكمة جنت البلجيكية، لا يمكن حظر ارتداء البوركينى فى المسابح العامة لأسباب صحية أو من دواعى السلامة، وهو حكم لم يعجب وزير الدولة لشئون الهجرة واللجوء، وجاء هذا الحكم رغم المحاولات المتكررة من الحكومة البلجيكية بمحاولة منع ارتداء البوركينى فى المسابح لما يتعلق بالحفاظ على الصحة والسلامة على حد وصفها.

وفقا لمحكمة جنت، لا يمكن تبرير منع ارتداء البوركينى فى المسابح العامة لأسباب تتعلق بالسلامة أو الصحة، وذلك حسب أدلة عملية قدمتها الإدارة الفلامنكية على أن البوركينى لا يسبب أى مشاكل من جهة النظافة والسلامة.

وأبلغ مركز تكافؤ الفرص "يو ان اى ايه" بمدينة أنتويرب، أنه لا يرى أى أساس لمثل هذا الحظر، وكان قد دعا فيما سبق إلى تحقيق توازن بين حرية الدين والمساواة بين الجنسين، وفى عام 2015 قال المركز "يمكن النظر إلى البوركينى على أساس أنه لباس يسمح لمرتديه المشاركة فى نشاط رياضى".

ورغم موافقة مدينة جنت بالسماح بارتداء البوركينى فى المسابح العامة فهذا لم يمر دون اعتراض من الحزب الحاكم بحيث جاءت ردود فعل سريعة، وقالت وزيرة تكافؤ الفرص زيهل ديمير "كم من المسلمات طالبات للجوء، هذا الثوب هو افتزاز معتمد ضد المساواة".

وقال تيو فرانكين وزير الدولة لشئون الهجرة واللجوء"البوركينى ليس جزءا من مسابحنا".