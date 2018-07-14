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فيديو جراف.. قيمة اشتراكات هيئة النقل العام الجديدة

السبت، 14 يوليه 2018 04:46 م
فيديو جراف.. قيمة اشتراكات هيئة النقل العام الجديدة اشتراكات هيئة النقل العام
كتب سيد الخلفاوى تصميم محمود بكر
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ينشر "اليوم السابع"  قيمة الاشتراكات الجديدة لخطوط هيئة النقل العام بالقاهرة، بعد رفع تعريفة الركوب عقب ارتفاع سعر الوقود، والتى جاءت بخصومات كبيرة تبدأ من 40% حتى 60% .

 

وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى..

 

 اشتراكات الجمهور بخصم 40 % وهى كالتالى:

-       الشهرى 235 جنيها

-       3 شهور 702 جنيها

-       6 شهور 1350 جنيها

-       سنوى 2600 جنيها

اشتراكات الطلبة بخصم 60% كالتالى:

-        الشهرى 155 جنيها

-       3 شهور 468 جنيها

 

اشتراكات كبار السن والمعاقين بخصم 50 % كالتالى:

-       الشهرى 195 جنيها

-       3 شهور 575 جنيها

-       6 شهور 1115 جنيها

-       سنوى 2130 جنيه

 

 


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