فيديو جراف.. قيمة اشتراكات هيئة النقل العام الجديدة

كتب سيد الخلفاوى تصميم محمود بكر

ينشر "اليوم السابع" قيمة الاشتراكات الجديدة لخطوط هيئة النقل العام بالقاهرة، بعد رفع تعريفة الركوب عقب ارتفاع سعر الوقود، والتى جاءت بخصومات كبيرة تبدأ من 40% حتى 60% .

وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى..

اشتراكات الجمهور بخصم 40 % وهى كالتالى:

- الشهرى 235 جنيها

- 3 شهور 702 جنيها

- 6 شهور 1350 جنيها

- سنوى 2600 جنيها

اشتراكات الطلبة بخصم 60% كالتالى:

- الشهرى 155 جنيها

- 3 شهور 468 جنيها

اشتراكات كبار السن والمعاقين بخصم 50 % كالتالى:

- الشهرى 195 جنيها

- 3 شهور 575 جنيها

- 6 شهور 1115 جنيها

- سنوى 2130 جنيه