فلسطينيون يشيعون جثمان شهيد مسيرة العودة جنوب قطاع غزة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

شيع مئات المواطنين الفلسطينيين اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد ناصر شارب، وذلك بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى خلال مشاركته، أمس الجمعة، فى فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت عائلة شارب فى خانيونس استشهاد نجلها محمد ناصر شارب (18 عاما) متأثرا بجراحه الحرجة التى أصيب بها خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

ودخل شارب فى ساعة متأخرة من الليل للمستشفى إلى أن أعلن عن استشهاده صباحا، واستشهد أمس طفل وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص الحى والاختناق بقمع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى آلاف المشاركين بفعاليات اليوم المائة لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة .























