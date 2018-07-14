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السبت، 14 يوليه 2018 06:19 ص
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فحص 993 مواطنا فى قافلة علاجية بـ"بنى عقبة" جنوب بنى سويف

السبت، 14 يوليه 2018 01:00 ص
فحص 993 مواطنا فى قافلة علاجية بـ"بنى عقبة" جنوب بنى سويف قافلة علاجية - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة علاجية مجانية بقرية بنى عقبة بمركز ببا جنوب المحافظة، وفحص خلالها الأطباء 993 مواطنا فى تخصصات مختلفة، وحصل المرضى على العلاج اللازم لهم، بإشراف من الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

 

وشهدت القافلة إقبالا من الأهالى ومواطنى قرى وعزب مجاورة على مدى يومين، وسط متابعة من الدكتورة هايدى عبد الوهاب مسئول القوافل العلاجية وفريق الإشراف المرافق لها، وبحضور أحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة ببا، وسمير شحاتة رئيس وحدة "سدس" القروية، وسحب معمل الدم 77 عينة، ومعمل الطفليات 45 عينة. كما تم تحويل 6 حالات إلى المستشفى العام، ومنح 7 آخرين قرارات علاج على نفقة الدولة.


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