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السبت، 14 يوليه 2018 10:03 م
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فتح طريق كورنيش النيل بدمياط بعد سنوات من غلقه "صور"

السبت، 14 يوليه 2018 06:04 م
فتح طريق كورنيش النيل بدمياط بعد سنوات من غلقه "صور" كورنيش النيل دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة رجب معيزة، الحواجز الخرسانية الموجودة بطريق كورنيش النيل أمام مديرية الأمن بمنطقة الأعصر، وذلك لفتح الطريق أمام المارة والسيارات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وبالتنسيق مع اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط.

وفى سياق متصل فتح جهاز مدينة دمياط الجديدة الطريق العام أمام كنيسة دمياط الجديدة بشارع 100 بعد أن ظل مغلقا لأكثر من عامينورفع جهاز المدينة كفاءة الطريق وأعمال الصيانة اللازمة لإعادة التشغيل.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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