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السبت، 14 يوليه 2018 05:16 م
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غلق جزئى لأقسام فى مستشفى الداخلة العام لتهالكها لحين إنشاء مستشفى جديد

السبت، 14 يوليه 2018 03:36 م
غلق جزئى لأقسام فى مستشفى الداخلة العام لتهالكها لحين إنشاء مستشفى جديد جانب من الجولة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أجرى سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادى الجديد المساعد جولة تفقديه لمستشفى الداخلة العام لمتابعة حالة الأقسام المتضررة من التهالك والتشققات لكونها تحتاج لصيانة وإحلال، حيث رافقه خلالها الدكتور عبد الناصر على مدير الإدارة الصحية بالداخلة والدكتور عبد العزيز رفاعى مدير المستشفى والدكتور نبيل حنفى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة.

 

والتقى سكرتير عام المحافظة المساعد بطاقم تمريض المستشفى وجميع العاملين بها واستمع إلى متطلباتهم وخلال اللقاء تم عرض بعض من الموضوعات التى كان من اهمها نقص المستلزمات الطبية بالمستشفى.

 

وبناء على شكوى المواطنين تم تفقد قسم "النساء والتوليد"، وتبين من خلال المعاينة التى أجراها مسئولو الإدارة الهندسية بمركز الداخلة أنه يوجد بعض التشققات ببلكونة القسم وعلى الفور تم إغلاقها وتأمينها بمعرفة إدارة المستشفى.

 

كما وجه سكرتير عام المحافظة المساعد بسرعة اعداد تقرير موضحا ما أسفر عنه تقرير الإدارة الهندسية تمهيدا لعرضه على السيد اللواء المحافظ.

 

وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة السيدة مشرف مدير عام الشئون الصحية بالوادى الجديد، أنه تمت مخاطبه وزارة الصحة وإرسال كروكى وإحداثيات قطعة إرض بمركز الداخلة للبدء فى تنفيذ وإنشاء مستشفى جديدة بمركز الداخلة وذلك بهدف تقديم خدمات صحية متكامل وعلى اعلى مستوى لأبناء المركز.

 

وكلف سكرتير عام المحافظة المساعد، بسرعة إعداد تقرير، موضحًا ما أسفر عنه تقرير الإدارة الهندسية تمهيدًا لعرضه على محافظ الإقليم.

 

وكانت مديرية الصحة بالوادى الجديد، أعلنت بداية الشهر الجارى، تخصيص قطعة أرض بمدينة موط بالداخلة لبناء مستشفى جديد بدلًا من مبنى مستشفى الداخلة العام الحالى، نظرا لوجود مشكلات هندسية بها تمثل خطرا على حياة المواطنين.

 


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