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غدا .. جامعة أسيوط ومكتبة الإسكندرية تنظمان مؤتمر "اختر كليتك"

السبت، 14 يوليه 2018 11:19 ص
غدا .. جامعة أسيوط ومكتبة الإسكندرية تنظمان مؤتمر "اختر كليتك" اختر كليتك
أسيوط ـ محمود عجمي
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تشهد جامعة أسيوط، غداً الأحد، عقد مؤتمر"اختر كُليتك" كجزء من سلسلة المؤتمرات السنوية التى ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء القدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية التابع لمكتبة الإسكندرية وذلك لأول مرة هذا العام بالتعاون مع جامعة أسيوط وبالتزامن مع توقيت ظهور نتائج الثانوية العامة وذلك بالقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبداللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، وبمشاركة حشد من طلاب الثانوية العامة من كافة محافظات الجمهورية .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامى منسق عام الأنشطة الطلابية والمشرف على المؤتمر، فى بيان أن المؤتمر يهدف إلى توضيح الفرق بين النظام الدراسى فى التعليم ما قبل الجامعى والدراسة الجامعية، كما يرشد طلاب الثانوية إلى طريقة تحديد رغباتهم فى اختيار الكلية التى تناسب ميول وقدرات كل منهم وذلك من خلال إلقاء الضوء على طبيعة تلك الكليات وما تؤهل إليه من مجالات عمل مختلفة .

وأضاف شلقامى أنه من المقرر أن تشمل وقائع المؤتمر عدداً من العروض التى يقدمها مجموعة من أعضاء اتحاد الطلاب و الخريجين و الطلاب الممثلين لكافة كليات الجامعة وذلك لشرح  البرامج والتخصصات والأقسام ومجالات العمل المتاحة لخريجى كل كلية من كليات الجامعة .

 

 

 

 


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